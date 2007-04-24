Бразильський футболіст отримав ”гірчичник” за поцілунок судді
08:50, 24 квітня 2007Спорт
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"Такой любезный мужчина.. Это что-то!"
В одному з матчів бразильського чемпіонату, що проходив у минулі вихідні, гравець був покараний жовтою карткою за те, що поцілував суддю. Про це повідомляє Reuters.
Захисник Клеберсон з команди «Кабофріенсе» поцілував в щоку суддю, після того, як суддя зафіксував порушення з його боку. До того доброзичливо налаштований суддя Убірачі Дамасіо миттєво змінив свій настрій і показав гравцеві жовту картку.
На телевізійній картинці можна було розібрати слова: «Тобі не можна цілувати мене».
«Я не знав, що це заборонено правилами», - сказав Клеберсон після матчу.
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