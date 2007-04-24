Бразильський футболіст отримав ”гірчичник” за поцілунок судді

В одному з матчів бразильського чемпіонату, що проходив у минулі вихідні, гравець був покараний жовтою карткою за те, що поцілував суддю. Про це повідомляє Reuters.

Захисник Клеберсон з команди «Кабофріенсе» поцілував в щоку суддю, після того, як суддя зафіксував порушення з його боку. До того доброзичливо налаштований суддя Убірачі Дамасіо миттєво змінив свій настрій і показав гравцеві жовту картку.

На телевізійній картинці можна було розібрати слова: «Тобі не можна цілувати мене».

«Я не знав, що це заборонено правилами», - сказав Клеберсон після матчу.

Газета.ру