Результати 23-го туру Чемпіонату України

Матчем Шахтар - Дніпро закінчився 23-й тур чемпіонату України. Несподівана поразка від Дніпра зміцнила позиції Шахтаря на другій сходинці таблиці з 54 очками і триочковим розривом з Динамо.

Господарі могли відкрити рахунок з пенальті на 21-й хвилині, але Старцев відбив не тільки удар, а й добивання Жадсона. Наприкінці тайму Дніпро вийшов уперед (Корніленко). На самому початку другого тайму рахунок зрівнявся (Жадсон, з пенальті). Але ключовими стали 55 і 58 хвилини, коли Дніпро забив підряд два голи (Назаренко, Самодін). Один м`яч Шахтар відіграв (Брандао). Отже 2:3. У Дніпра 38 очок. Він займає четверту сходинку, відстаючи від Металіста на 4 очки.

Нагадаємо, що вчора в рамках 23-го туру грали Динамо - Ворскла (1:1), ФК Харків - Сталь (0:0), Кривбас - Металіст (0:3), Зоря - Арсенал (2:1), Карпати - Таврія (0:2), а позавчора - Чорноморець - Іллічівець (2:1), Металлург З - Металург Д (2:0).