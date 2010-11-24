Результати 5-го туру групового ранду Ліги чемпіонів (група E-H)

Партизан - Шахтар 0:3

Закінчилися матчі 5-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів в групах E-H Група E Базель - Клуж 1:0 (Альменарес 15) Рома - Баварія 3:2 (Боррьєлло 49, Россі 71, Тотті 84 пен. - Гомес 34, 39) Після п`яти турів Баварія має 12 очок, Рома 9, Базель - 6, Клуж 3. В останньому турі 8 грудня зіграють Клуж - Рома, Баварія - Базель. Група F Спартак - Марсель 0:3 (Вальбуена 18, Ремі 54, Брандао 68) Челсі - Жиліна 2:1 (Старрідж 50, Малуда 85 - Белло 19) Після п`яти турів Челсі має 15 очок, Марсель 9, Спартак 6, Жилина 0. В останньому турі 8 грудня зіграють Жиліна - Спартак, Марсель - Челсі. Група G Аякс - Реал 0:4 (Бензема 36, Арбелоа 44, Роналду 69, 81 пен.) Осер - Мілан 0:2 (Ібрагімович 65, Роналдіньо, 90+1) Після п`яти турів Реал має 13 очок, Мілан 8, Аякс 4, Осер 3. В останньому турі 8 грудня зіграють Мілан - Аякс, Реал - Осер. Група H Партизан - Шахтар 0:3 (Степаненко 53, Жадсон 59, Едуардо 68) Брага - Арсенал 2:0 (Мойзес 83, 90) Після п`яти турів Шахтар має 12 очок, Брага і Арсенал - по 9, Партизан 0. В останньому турі 8 грудня зіграють Шахтар - Брага, Арсенал - Партизан. *** Сьогодні ввечері тур завершать команди груп A-D Група A. Тоттенхем (7) - Вердер (2), Інтер (7) - Твенте (5) Група B. Хапоель (1) - Бенфіка (6), Шальке-04 (7) - Ліон (9) Група C. Валенсія (7) - Бурсаспор (0), Рейнджерс (5) - МЮ (10) Група D. Рубін (3) - Копенгаген (7), Панатінаїкос (2) - Барселона (8)

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