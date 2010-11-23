Лужного відправлять у відставку 15 грудня?
Суркіс каже: головне - якість гри
Виконуючий обов’язки головного тренера київського "Динамо" Олег Лужний буде відправлений у відставку 15 грудня після заключного матчу групового турніру Ліги Європи з "Шерифом", незалежно від того, чи проб’ється українська команда в стадію плей-офф.
За даними видання Спорт-Экспресс, це принципове рішення президент клубу Ігор Суркіс прийняв після недільної нічиєї з "Металістом" (1:1), яка зробила вкрай малоймовірним суперництво з "Шахтарем" у Прем’єр-лізі за золоті медалі і в той же час загострила боротьбу з харків’янами за срібло і другу путівку в Лігу Чемпіонів.
Сам Лужний після гри дав зрозуміти, що вже в курсі прийдешньої відставки.
"У зимовому антракті рекомендації з приводу кадрового посилення команди буду давати не я, а новий тренер".
Побічно підтвердив ймовірну зміну наставника і Суркіс.
"Взимку ми перебудуємося, визначимося, хто буде головним тренером, проведемо селекцію. Врешті-решт, справа не в тому, яке місце займемо в таблиці, а в якості гри".
Основним претендентом на пост, який повинен стати вакантним у середині грудня, вважається головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін, який вже працював з киянами у 2008 і 2009 роках і доходив з ними до півфіналу Кубка УЄФА, що є найвищим досягненням "Динамо" за останнє десятиліття.
Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, київське "Динамо" вдома зіграло внічию з харківським "Металістом" - 1:1.