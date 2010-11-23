Лужного відправлять у відставку 15 грудня?

Виконуючий обов’язки головного тренера київського "Динамо" Олег Лужний буде відправлений у відставку 15 грудня після заключного матчу групового турніру Ліги Європи з "Шерифом", незалежно від того, чи проб’ється українська команда в стадію плей-офф.

За даними видання Спорт-Экспресс, це принципове рішення президент клубу Ігор Суркіс прийняв після недільної нічиєї з "Металістом" (1:1), яка зробила вкрай малоймовірним суперництво з "Шахтарем" у Прем’єр-лізі за золоті медалі і в той же час загострила боротьбу з харків’янами за срібло і другу путівку в Лігу Чемпіонів.

Сам Лужний після гри дав зрозуміти, що вже в курсі прийдешньої відставки.

"У зимовому антракті рекомендації з приводу кадрового посилення команди буду давати не я, а новий тренер".

Побічно підтвердив ймовірну зміну наставника і Суркіс.

"Взимку ми перебудуємося, визначимося, хто буде головним тренером, проведемо селекцію. Врешті-решт, справа не в тому, яке місце займемо в таблиці, а в якості гри".

Основним претендентом на пост, який повинен стати вакантним у середині грудня, вважається головний тренер "Локомотива" Юрій Сьомін, який вже працював з киянами у 2008 і 2009 роках і доходив з ними до півфіналу Кубка УЄФА, що є найвищим досягненням "Динамо" за останнє десятиліття.

Нагадаємо, що в неділю, 21 листопада, київське "Динамо" вдома зіграло внічию з харківським "Металістом" - 1:1.

Gazeta.ua