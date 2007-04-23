Футболісти назвали кращого гравця чемпіонату Англії (фото)

Півзахисник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду здобув дві престижні індивідуальні нагороди за підсумками опитування футболістів англійської прем`єр-ліги. Португальця визнали кращим гравцем чемпіонату Англії, а також кращим молодим гравцем турніру. Останнім, хто одержував обидва ці призи одночасно, був Енді Грей (1977 рік).

Нагороди, які вручаються Асоціацією професійних футболістів (PFA), традиційно вважаються в Англії одними з найпрестижніших. Головним конкурентом Кріштіану Роналду в боротьбі за приз кращого гравця чемпіонату був форвард "Челсі" Дідьє Дргоба. Третє місце за підсумками опитування зайняв півзахисник "МЮ" Пол Скоулз. Іншими претендентами були Стівен Джеррард ("Ліверпуль"), Райан Гіггз ("МЮ") і Франсеск Фабрегас ("Арсенал").

У боротьбі за титул кращого молодого футболіста прем`єр-ліги Кріштіану Роналду випередив Фабрегаса, Аарона Леннона ("Тоттенхем"), Вейна Руні ("МЮ"), Кевіна Дойла ("Рідінг") і Міку Річардса ("Манчестер Сіті"). У чемпіонаті Англії сезону-2006/07 Роналду вже забив 16 голів, а його клуб лідирує в турнірній таблиці, випереджаючи "Челсі" на три очки.

Головний тренер "МЮ" сер Алекс Фергюсон, визнаний PFA кращим наставником чемпіонату, відзначив, що, на його думку, зараз Кріштіану Роналду є кращим футболістом світу.

Лента.ру