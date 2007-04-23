Українка стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики

12:18, 23 квітня 2007
Спорт
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Коробка встановила рекорд

Українка Ольга КОРОБКА стала чемпіонкою Європи з важкої атлетики.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, у вихідні завершився чемпіонат Європи з важкої атлетики, що проходив у Страсбурзі (Франція).

О.КОРОБКА здобула перемогу у ваговій категорії понад 75 кг, встановивши у ривку рекорд Європи - 133 кг.

Успішно виступила ще одна українка Юлія ДОВГАЛЬ (категорія понад 75 кг), здобувши бронзову нагороду чемпіонату.

 

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