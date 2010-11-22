Мілевський: граємо, як можемо

Артем Мілевський вважає себе винуватим у тому, що його "Динамо" зіграла внічию у матчі 18 туру з "Металістом".

"Як не забив пенальті? Хотів пробити сильно й напевно, під поперечину. Вийшло не дуже добре. На мені лежить велика провина, що ми не виграли. Ми граємо, як можемо. У нас лише 13-14 чоловік, матчі через три дні на четвертий, плюс збірна... Напевно, усі відчувають втому. У такому ж ритмі грає й "Металіст". Тому вийшла гра без великої кількості гольових моментів. Але бойова, кожний хотів перемогти", - цитує гравця Чемпіон.

Мілевський також сподівається, що "Динамо" ще не втратило шансів на золото чемпіонату України.

"Коли рік тому в нас було сім очок переваги, також усі вважали, що ми чемпіони. Ще нічого не ясно, усе може статися".