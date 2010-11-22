Суркіс вважає, що Динамо провалило перший відрізок сезону

Після закінчення матчу «Динамо» – «Металіст» (1:1) президент столичного клубу Ігор Суркіс підбив певні невтішні підсумки для свого клубу.

"Важко щось казати... Вживати якихось мір? Поки зарано, потрібно дочекатися міжсезоння, відіграти матчі, що залишилися. Перший відрізок сезону вийшов для «Динамо» провальним. Тепер потрібно зробити відповідні висновки і дивитися лише в майбутнє", - цитує Суркіса прес-служба "Динамо Київ".

"Якщо закінчилася інтрига за перше місце, то нехай залишається хоча б за друге. Поки ми попереду. Взимку перелаштуємося, визначимося, хто буде працювати головним тренером, проведемо селекцію. Гадаю, справа не в тому, яке місце ми посідаємо, а в якості гри. Нам ще виступати в Лізі Європи, сподіваюся, «Динамо» пройде далі. У нас обов`язково буде єврокубкова весна, в якій ми маємо показати хороший результат. А якщо хочемо виступати в Лізі чемпіонів, то нам, звичайно, потрібно підсилювати гру і, передусім, склад. Крім того, в команді величезна кількість травмованих футболістів, плюс є гравці, які ще не адаптувалися. Той же Андре, Бертольйо... Будемо чекати, коли вони почнуть грати", - резюмував президент клубу.