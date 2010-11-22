Результати 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Динамо і Металіст розійшлися миром

Сьогоднішніми матчами завершиться 18-й тур Чемпіонату України з футболу Металург Д - Таврія 2:1 (Соарес 30, Танаса 60 - Платон 85) Ворскла - Оболонь 0:1 (Кутас 32) Динамо - Металіст 1:1 (Гусєв 31 - Дєвіч 35 пен.) Металург З - Карпати 0:0 Дніпро - Іллічівець 2:0 (Селезньов 34, 45+1) Нагадаємо, що раніше зіграли: Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 ) Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84) Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодін 9, Шацьких 45) *** Ігри 19-го туру відбудуться 26 листопада Іллічівець (17) - Кривбас (17) 27 листопада Таврія (22) - Ворскла (22) Карпати (29) - Зоря (19) Динамо (37) - Севастополь (14) Металіст (35) - Металург Д (22) 28 листопада Шахтар (49) - Арсенал (25) Волинь (25) - Металург З (10) Оболонь (22) - Дніпро (32)

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