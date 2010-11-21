У Донецьку відбудеться чемпіонат світу

Донецьк здобув право прийняти юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики 2013 року. Таке рішення ухвалила Рада Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (ІААФ) на своєму засіданні в Монако.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного Олімпійського комітету України, презентацію нашої держави на право проведення чемпіонату проводили віце-прем’єр-міністр Борис КОЛЕСНІКОВ, президент НОК, перший віце-президент ІААФ Сергій БУБКА, міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО та президент Федерації легкої атлетики Валерій БОРЗОВ.

«Відвідавши Україну в серпні нинішнього року під час проведення Ради ІААФ у Києві я був приємно вражений гостинністю вашої країни і рівнем, на якому ви можете приймати події подібного рівня», - сказав президент ІААФ Ламін ДІАК.

«Одним із головних факторів, що вплинули на підтримку та вибір Донецька як місця проведення чемпіонату стала особиста присутність у залі засідань Ради ІААФ такої високої української делегації на чолі з віце-прем’єр-міністром України Борисом КОЛЕСНІКОВИМ, від якого ми отримали непересічні урядові гарантії, які відіграють неабияку роль під час прийняття рішення», - пояснив президент Ради Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

Він привітав Україну з перемогою і висловив упевненість, що чемпіонат у Донецьку буде організований на найвищому рівні, «тим паче що Україна є великою легкоатлетичною державою».

У свою чергу Б.КОЛЕСНІКОВ подякував за довіру. «Юнацький чемпіонат світу з легкої атлетики для нашої країни - це непересічний шанс показати своє істинне обличчя не лише футбольній Європі, а й усьому спортивному світов», - сказав високопосадовий чиновник.

«Я щиро сподіваюся, що наша сьогоднішня перемога – це лише пролог для майбутніх змагань, які ми б хотіли прийняти в Україні. Вже сьогодні ми обговорюємо можливість запросити до Києва командний чемпіонат Європи з легкої атлетики. На що ми розраховуємо? Звісно, на перемогу. Більш того, я вірю, що з роками Україна зможе прийняти не лише зимові, а й літні Олімпійські ігри", - додав Б.КОЛЕСНІКОВ.