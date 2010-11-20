Результати матчів 14-го туру англійської Прем`єр-ліги

Відбулися сьогоднішні ігри 14-го туру англійської Прем`єр-ліги

Бірмінгем - Челсі 1:0 (Бойєр 18). Три програші за чотири тури при одному забитому м`ячі, і ось уже явний лідер – зовсім не явний. Тільки краща різниця голів утримала Челсы на першому рядку. Розтала і перевага забитих м`ячів: у трійці лідерів всі (!) по 28 разів брали вороти, причому у Арсенала і МЮ пропущених теж порівну – по 15.

Арсенал - Тоттенхем 2:3 (Насрі 9, Шамах 27 - Бейл 50, дер Ваарт 67 пен., Кабул 85). Вольова перемога Тоттенхема – гонка за лідерами, що немовби вщухла, поновлюється. Арсенал був кращий, безперервно атакував, але моменти не реалізував. Натомість з кількох контратак Тоттенхема три стали гольовими.

МЮ - Віган 2:0 (Евра 45, Ернандес 77). Дві червоні картки підряд гравцям Вігана (59 і 62 хвилини), звичайно, допомогли МЮ: його перевага зовсім не була очевидною. Але результат є результат – команда без малого лідер таблиці.

Блекпул - Вулверхемптон 2:1 (Варні 3, Хейрвуд 44 - Дойл 86). Блекпул не згаяв шанс поживитися очками на аутсайдерові. Чотири програші поспіль дозволяють так казати про “вовків”.

Болтон - Ньюкасл 5:1 (Дейвіс 18 пен. 90 пен., Чун Юн Лі 41, Елмандер 50, 72 - Керолл 52). Обидві команди – кандидати на вихід вгору з щільної середини таблиці. Але у Ньюкасла спалах успіху залишився на три тури позаду, а Болтон ще в минулому турі став п`ятим, а ось і четверте місце зовсім поряд.

Вест Бромвич - Сток Сіті 0:3 (Етерінгтон 55 пен., Волтерс 85, 90). Справжній лідер Ліги на сьогодні – Сток Сіті: 9 очок за три тури. Щоправда, безкомпромісний Сток (лише одна нічия) виграє і програє “запоями”: то виграє три тури підряд, то програє чотири.

Ліверпуль - Вест Хем. 3:0 (Джонсон 17, Кейт 27 пен., Родрігес 37). Нехай і проти Вест Хема, але для Ліверпуля це перша перемога з крупним рахунком, перша гра з трьома забитими м`ячами, і наступний матч з Тоттенхемом стає тим цікавіший.

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Завтра тур продовжать

Блекберн (15) - Астон Вілла (17)

Фулхем (14) - Манчестер Сіті (22)

... і завершать у понеділок Сандерленд (19) - Евертон (15)