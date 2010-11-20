Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу

Кварцяний святкує перемогу

Завершились сьогоднішні матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу. Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 ) Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84) Таким чином лідери чемпіонату, "гірники", збільшують свій відрив від київського Динамо до 13 очок. Нагадаємо, що вчора відбувся матч Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодін 9, Шацьких 45) ...а завтра тур завершиться матчами: Металург Д (19) - Таврія (22) Ворскла (22) - Оболонь (19) Динамо (36) - Металіст (34) Металург З (9) - Карпати (28) Дніпро (29) - Іллічівець (17)

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