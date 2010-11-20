Результати матчів 18-го туру Чемпіонату України з футболу
17:47, 20 листопада 2010Спорт
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Кварцяний святкує перемогу
Завершились сьогоднішні матчі 18-го туру Чемпіонату України з футболу.
Зоря - Шахтар 1:3 (Джихані 68 - Віценець 20, Морено 45, Адріано 72 )
Кривбас - Волинь 2:4 (Іващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Піщур 9 пен., 35, Бутко 84)
Таким чином лідери чемпіонату, "гірники", збільшують свій відрив від київського Динамо до 13 очок.
Нагадаємо, що вчора відбувся матч
Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодін 9, Шацьких 45)
...а завтра тур завершиться матчами:
Металург Д (19) - Таврія (22)
Ворскла (22) - Оболонь (19)
Динамо (36) - Металіст (34)
Металург З (9) - Карпати (28)
Дніпро (29) - Іллічівець (17)
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