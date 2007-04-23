Підсумки футбольного вік-енду в Європі

Слідом за Францією достроково визначився чемпіон і в Італії. «Сієна» - «Інтер» - 1:2, «Аталанта» - «Рома» - 2:1. Після 33-х турів у «Інтера» 84 очки, у «Роми» - 68. Загострилася боротьба за третє місце. «Мілан» - «Кальярі» - 3:1, «Лаціо» - «Фйорентина» - 0:1. У «Лаціо» 57 очок, у «Мілана» - 56.

У Франції головною інтригою залишається боротьба за другий рядок у таблиці. «Ланс» - «Леман» - 2:0, «Ренн» - «Тулуза» - 3:2, «Сент-Етьєнн» - «Бордо» - 0:2. «Ланс» - 53, «Бордо», «Тулуза» - по 52. «Ліон» вже в ранзі чемпіона зіграв внічию в гостях з «Осером» - 0:0 і набрав 71 очко.

У Німеччині клуби провідної трійки здобули перемоги. «Шальке-04» - «Енергі» - 2:0, «Вердер» - «Алеманнія» - 3:1, «Штутгарт» - «Баварія» - 2:0. Після 30-ти турів: «Шальке-04» - 62 очки, «Вердер» - 60, «Штутгарт» - 58, «Баварія» - 53.

В Англії обидва лідери зіграли внічию: «Манчестер Юнайтед» - «Міддлсбро» - 1:1, «Ньюкасл» - «Челсі» - 0:0. Після 34-х турів: «Манчестер Юнайтед» - 82, «Челси» - 79. «Ліверпуль» і «Арсенал» забезпечили собі місця в четвірці.

В Іспанії положення після 31-го туру вкрай ущільнилося. «Вільярреал» - «Барселона» - 2:0, «Севілья» - «Атлетік» - 4:1, «Реал» - «Валенсія» - 2:1. «Барселона» - 59, «Севілья» - 58, «Реал» - 57.

Радіо "Свобода"