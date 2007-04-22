Шевченко грав, але Челсі не виграв
20:49, 22 квітня 2007Спорт
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В Англії - "день без голів"
|Дрогба. Фото AFP/Yahoo!
Таким чином Челсі не скористався шансом упритул наблизитися за набраними очками до Манчестера, а решта три команди трохи підвищили свої місця в середині таблиці.
Андрій Шевченко вийшов на гру на 76-й хвилині, замінивши Макелеле.
Тепер у МЮ 82 очки, Челсі - 79, Ліверпуля - 67, Арсенала - 63, Евертона та Болтона - по 54, у Рідинга - 51, Тоттенхема і Портсмута - по 50 очок.
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