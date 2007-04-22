Шевченко грав, але Челсі не виграв

Два матчі, які сьогодні закінчили 35-й тур англійської прем`єр-ліги, виявилися марними з точки зору шанувальників забитих м`ячів. У зустрічах Астон Вілли з Портсмутом та Ньюкасла з Челсі рахунки залишилися не відкритими.

Таким чином Челсі не скористався шансом упритул наблизитися за набраними очками до Манчестера, а решта три команди трохи підвищили свої місця в середині таблиці.

Андрій Шевченко вийшов на гру на 76-й хвилині, замінивши Макелеле.

Тепер у МЮ 82 очки, Челсі - 79, Ліверпуля - 67, Арсенала - 63, Евертона та Болтона - по 54, у Рідинга - 51, Тоттенхема і Портсмута - по 50 очок.