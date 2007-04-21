35-й тур англійської прем`єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні вісім матчів 35-го туру англійської прем`єр-ліги.

Тоттенхем – Арсенал 2:2 (Кін 30, Дженас 90+5 – Туре 64, Едабайор 78)

Болтон – Рідинг 1:3 (Шорі, 64 автогол – Дойл 84, 89, Хант 90+2)

Чарлтон – Шеффілд 1:1 (Ель-Каркурі 59 – Стід 69)

Фулхем – Блекберн 1:1 (Монтелла 10 – Маккарті 61)

Ліверпуль – Віган 2:0 (Кюйт 30, 68)

Вотфорд – Манчестер Сіті 1:1 (Пріскін 75 – Вессель 53)

Вест Хем – Евертон 1:0 (Замора 13)

Манчестер Юнайтед – Міддлсбро 1:1 (Річардсон 3 - Відука 45+1)

Завтра тур закінчиться матчами Ньюкасл - Челсі і Астон Вілла - Портсмут.

Поки що у МЮ 82 очки, Челсі - 78, Ліверпуля - 67, Арсенала - 63, Евертона та Болтона - по 54, у Рідинга, Тоттенхема і Портсмута, відповідно, 51, 50 і 49 очок.