Калитвинцев думає, що збірна - на правильному шляху

Коментуючи на прес-конференції підсумок нічийного матчу зі збірною Швейцарії, керманич української національної команди Юрій Калитвинцев звернув увагу на помилки своїх захисників під час "стандартів" і в персональній грі проти автора двох голів - ветерана Александра Фрая.

"Цілісності у грі нашої команди сьогодні не було. Проте навіть на цому тлі певний потенціал побачити можна було, - сказав виконуючий обов`язки головного тренера синьо-жовтих, котрі вирвали бойову нічию в женевському протистоянні зі швейцарцями (2:2). - Як і в попередніх зустрічах, хлопці дуже старалися. А це вселяє надію на те, що процес іде правильним шляхом, що прогрес неодмінно настане".

Гості двічі по ходу зустрічі поступалися. Спочатку ветеран червоних - 31-річний Александр Фрай - відкрив рахунок зі штрафного, а по перерві вдало зіграв на випередження перед воротами Андрія П`ятова. "Гру Фрая ми розбирали, робили акцент на цьому нападникові. Персонально за нього ніхто не відповідав, але найближчі гравці повинні були його закривати. В моменті, коли забивався другий гол, Федецькому це не вдалося", - резюмував наставник.

"За великим рахунком, немає претензій до підопічних у плані концентрації, - зазначив Калитвинцев. - Але це - загалом. А от під час стандартних ситуацій треба було б діяти уважніше. Самі винні, за такі помилки треба нещадно карати, що суперник і зробив".

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