Суркіс: все доведеться будувати з нуля, але нам довіряють

Чемпіонат Європи, який пройде в червні 2012 року, буде кращим в історії, але для цього Україні доведеться все будувати з нуля.

Про це, як пише “Газета по-киевски”, Президент Федерації футболу України Григорій СУРКІС розповів на прес-конференції.

Вже за кілька тижнів, за його інформацією, Україна почне співробітництво з УЄФА. Насамперед планується підписання угоди з УЄФА. Потім потрібно буде створити величезну кількість відповідних структур, зокрема Комітет із організації чемпіонату.

"У нас сьогодні практично нічого немає, – признався Г.СУРКІС. – Але нам довіряють, хоча ми не створили потужну інфраструктуру". За словами президента ФФУ, саме на відкритті Будинку футболу наприкінці листопада боси УЄФА переконалися, що Україна може все побудувати в найкоротші терміни.

Втім, голова Федерації пообіцяв особисто допомогти з інвесторами.

"Я радитиму інвесторам вкладати гроші", - сказав він. За словами голови Федерації, Україні потрібні внутрішні інвестиції – наприклад, такі, які роблять АХМЕТОВ і КОЛОМОЙСЬКИЙ, які вже почали будівництво нових арен. "Ми повинні створити національну програму інвестицій", – сказав президент ФФУ.

При підготовці Україна не озиратиметься на інші країни: "Не існує жодної універсальної моделі", – сказав Г.СУРКІС. Будівництво всієї інфраструктури – готелів, доріг, стадіонів, за його словами, відбуватиметься одночасно: "У нас є вже чіткий план".

Крім того, Г.СУРКІС запевнив, що з очікуваним напливом мільйона туристів на час чемпіонату проблем не буде, мовляв, щороку Україну й Польщу відвідують 22 мільйони – й нічого.

За вимогами УЄФА, всі арени повинні бути готові до 2010 року. Г.СУРКІС пообіцяв, що зробить усе, щоб зберегти НСК "Олімпійський” у Києві - саме ця арена заявлена як місце проведення фіналу чемпіонату.

«Потрібно зрівняти із землею все, що побудоване перед стадіоном", - сказав він.

Крім того, за словами Г.СУРКІСА, в Києві на місці іподрому можуть побудувати ще один стадіон: "94 голосами Київрада підтримала ідею будівництва нової арени. Таким чином, ми запропонуємо УЄФА обидва стадіони, а вони вже вибиратимуть, де проводити фінал". Планується, що нова арена вміщатиме 65 тис. глядачів – на 12 тис. менше, ніж реконструйований "Олімпійський".

Проте Г.СУРКІС не виключив, що інші міста також зможуть прийняти Євро: "Ми спробуємо умовити УЄФА розширити аудиторію". Адже вірогідно, що кількість матчів Євро-2012 буде збільшена з 31 до 51 поєдинку – якщо УЄФА збільшить склад учасників до 24 команд. Рішення про це ухвалюватиметься на Конгресі в 2008 році. Таким чином, "резервні" Харків і Одеса зможуть також провести матчі чемпіонату – президент "Металіста" ЯРОСЛАВСЬКИЙ, за словами Г.СУРКІСА, вже пообіцяв у Харкові побудувати стадіон на 43 тис. глядачів. Президент ФФУ також зазначив: "Я мав би повіситися, якби ми привезли з Кардіффа нуль голосів".