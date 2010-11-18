Іспанська збірна з футболу 70 років так не програвала

Збірна Португалії розтрощила Іспанію в товариському матчі. Зустріч на стадіоні "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.

Іспанці мали територіальну перевагу, володіли м`ячем, а португальці ефективно використовували контратаки. На останній хвилині першого тайму вони відкрили рахунок, а в другому провели ще м`яча в контратаках (49, 68 і 90+2 хвилини). До того ж у першому таймі суддя відмінив ефектний гол Кріштіану Роналду, забитий, як видно на повторі, без порушення правил, зауважує Лента.ру.

Іспанія не програвала з таким нищівним рахунком з 1942 року. Тоді, нагадує газета AS, іспанці поступилися Італії в Мілані. Щоправда, у вересні 2010 року Іспанія, чемпіон світу і Європи, програла в товариському матчі Аргентині з рахунком 1:4.

17 листопада відбулися інші товариські матчі: Росія у Воронежі програла Бельгії з рахунком 0:2, Аргентина обіграла Бразилію 1:0, Англія вдома програла Франції 1:2, Україна на виїзді зіграла внічию із Швейцарією 2:2, Італія на останніх хвилинах врятувалася в грі з Румунією 1:1, Швеція і Німеччина розійшлися без голів, Білорусь розминалася в гостях в Омані 0:4, а парагвайці - в Гонконзі 0:7.

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Усі результати:

Буркіна Фасо - Гвінея 2:1

Малаві - Руанда 2:1

Мозамбік - Зімбабве 1:3

Саудівська Аравія - Гана 0:0

Китай - Латвія 1:0

Гонконг - Парагвай 0:7

Чорногорія - Азербайджан 2:0

Оман - Білорусь 0:4

Кувейт - Ірак 1:1

Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3

Росія - Бельгія 0:2

Естонія - Ліхтенштейн 1:1

Албанія - Македонія 0:0

Аргентина - Бразилія 1:0

Болгарія - Сербія 0:1

Угорщина - Литва 2:0

Сенегал - Габон 2:1

Єгипет - Австралія 3:0

Ізраїль - Ісландія 3:2

Малі - Конго 3:1

Данія - Чехія 0:0

Люксембург - Алжир 0:0

Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 – Алієв 48, Коноплянка 75)

Австрія - Греція 1:2

Голландія - Туреччина 1:0

Італія - Румунія 1:1

Польща – Кот д’Івуар 3:1

ПАР - США 0:1

Швеція - Німеччина 0:0

Північна Ірландія - Марокко 1:1

Ірландія - Норвегія 1:2

Словенія - Грузія 1:2

Англія - Франція 1:2

Португалія - Іспанія 4:0