Іспанська збірна з футболу 70 років так не програвала
Результати Дня товариських матчів
Збірна Португалії розтрощила Іспанію в товариському матчі. Зустріч на стадіоні "Ештадіу да Луж" у Лісабоні завершилася з рахунком 4:0 на користь господарів.
Іспанці мали територіальну перевагу, володіли м`ячем, а португальці ефективно використовували контратаки. На останній хвилині першого тайму вони відкрили рахунок, а в другому провели ще м`яча в контратаках (49, 68 і 90+2 хвилини). До того ж у першому таймі суддя відмінив ефектний гол Кріштіану Роналду, забитий, як видно на повторі, без порушення правил, зауважує Лента.ру.
Іспанія не програвала з таким нищівним рахунком з 1942 року. Тоді, нагадує газета AS, іспанці поступилися Італії в Мілані. Щоправда, у вересні 2010 року Іспанія, чемпіон світу і Європи, програла в товариському матчі Аргентині з рахунком 1:4.
17 листопада відбулися інші товариські матчі: Росія у Воронежі програла Бельгії з рахунком 0:2, Аргентина обіграла Бразилію 1:0, Англія вдома програла Франції 1:2, Україна на виїзді зіграла внічию із Швейцарією 2:2, Італія на останніх хвилинах врятувалася в грі з Румунією 1:1, Швеція і Німеччина розійшлися без голів, Білорусь розминалася в гостях в Омані 0:4, а парагвайці - в Гонконзі 0:7.
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Усі результати:
Буркіна Фасо - Гвінея 2:1
Малаві - Руанда 2:1
Мозамбік - Зімбабве 1:3
Саудівська Аравія - Гана 0:0
Китай - Латвія 1:0
Гонконг - Парагвай 0:7
Чорногорія - Азербайджан 2:0
Оман - Білорусь 0:4
Кувейт - Ірак 1:1
Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3
Росія - Бельгія 0:2
Естонія - Ліхтенштейн 1:1
Албанія - Македонія 0:0
Аргентина - Бразилія 1:0
Болгарія - Сербія 0:1
Угорщина - Литва 2:0
Сенегал - Габон 2:1
Єгипет - Австралія 3:0
Ізраїль - Ісландія 3:2
Малі - Конго 3:1
Данія - Чехія 0:0
Люксембург - Алжир 0:0
Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 – Алієв 48, Коноплянка 75)
Австрія - Греція 1:2
Голландія - Туреччина 1:0
Італія - Румунія 1:1
Польща – Кот д’Івуар 3:1
ПАР - США 0:1
Швеція - Німеччина 0:0
Північна Ірландія - Марокко 1:1
Ірландія - Норвегія 1:2
Словенія - Грузія 1:2
Англія - Франція 1:2
Португалія - Іспанія 4:0