Українська збірна везе зі Швейцарії важку нічию

Закінчився товариський матч між збірними Швейцарії і України.

Швейцарія - Україна 2:2 (Фрай 40, 63 - Алієв 48, Коноплянка 75).

Виконавча майстерність швейцарців давала їм цілу гру рівну очевидну перевагу, але трохи везіння й витримки допомогли українській збірній двічі зрівняти рахунок. У першому випадку м`яч, пробитий Алієвим зі стандарту, оминув стінку і зрикошетив від Ярмоленка, який саме рушив до воріт. У другому гру на себе взяв Коноплянка, розстрілявши з ходу від кута штрафної дальню дев`ятку. Кінець гри вдалося перевести у відносно спокійне русло.

Результати решти матчів:

Малаві - Руанда 2:1

Саудівська Аравія - Гана 0:0

Китай - Латвія 1:0

Гонконг - Парагвай 0:7

Чорногорія - Азербайджан 2:0

Оман - Білорусь 0:4

Кувейт - Ірак 1:1

Словаччина - Боснія і Герцеговина 2:3

Росія - Бельгія 0:2

Естонія - Ліхтенштейн 1:1

Албанія - Македонія 0:0

Аргентина - Бразилія 1:0

Болгарія - Сербія 0:1

Угорщина - Литва 2:0

Сенегал - Габон 2:1

Єгипет - Австралія 3:0

Ізраїль - Ісландія 3:2

Малі - Конго 3:1

Данія - Чехія 0:0

Люксембург - Алжир 0:0

Швейцарія - Україна 2:2

Австрія - Греція 1:2

Голландія - Туреччина 1:0

Італія - Румунія 1:1

Польща – Кот д’Івуар 3:1

ПАР - США 0:1

Швеція - Німеччина 0:0

Північна Ірландія - Марокко 1:1

Ірландія - Норвегія 1:2

Словенія - Грузія 1:2

Англія - Франція 1:2

Португалія - Іспанія 4:0