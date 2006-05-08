Скандал навколо безплатних запрошень на чемпіонат світу з футболу

Гучний скандал вибухнув у Німеччині навколо безплатних запрошень на чемпіонат світу з футболу.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», відразу щодо восьми високопоставлених чиновників порушені кримінальні справи. Серед них міністр економіки ФРН.

Звинувачення пред`явлені за статтею «Надання привілеїв», тобто підкуп. Поки що лише одному чиновнику вдалося довести, що він не одержав квитки на футбольний матч безплатно, а купив їх. У Генеральній прокуратурі ФРН пояснили ситуацію так: спонсори не можуть надавати будь-яких привілеїв представникам владних структур – це протизаконно.

Представники ФІФА і німецького футбольного союзу назвали цю ситуацію «абсурдною», оскільки вже кілька тисяч спеціальних запрошень на футбольний турнір залишено для різних почесних гостей.

Чемпіонат світу з футболу почнеться в Німеччині в червні.