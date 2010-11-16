У Варшаві презентували парний талісман Євро-2012 (фото)

Сьогодні у Варшаві презентовано офіційний талісман Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, талісманом Євро-2012 стануть фігурки двох футболістів, які одягнуті у форму кольорів національних прапорів України та Польщі. На жовтій футболці українця - номер 12, а на білій футболці польського футболіста – номер 20.

Розробкою талісману займався один из найкрупніших мультиплікаційнних концернів Warner Brothers, повідомляє український фан-сайт чемпіонату «Все про Євро 2012».

Імена футболістам обиратимуть уболівальники. Вони матимуть можливість обрати з трьох варіантів: Славек-Славко, Сємко-Стрімко, Клемек-Владко.

Голосування триватиме з 16 листопада до 3 грудня, а варіант-переможець буде оголошений 4 грудня.

Голосувати можна на web-сторінці УЄФА, у ресторанах «Макдональдс» в містах-організаторах Євро-2012 та під час турне талісману містами, де проходитиме чемпіонат.

Турне буде проходити: 18 листопада - Познань, 20-21 листопада – Львів, 23-24 листопада - Донецьк, 26 – Вроцлав, 26-27 – Харків, 28-29 листопада – Київ, 29 – Гданськ.

Турне завершиться 4 грудня у Варшаві.

У презентації талісману, яка відбулася в Польському театрі у Варшаві, взяли участь генеральний директор УЄФА івент Девід ТЕЙЛОР, міністр спорту Польщі Адам ГЕРШ, глави футбольних федерацій України та Польщі Григорій СУРКІС та Гжегош ЛЯТО та посли УЄФА Євро-2012 Андрій

ШЕВЧЕНКО, Олег БЛОХІН, Збігнев БОНЄК, Анджей ШАРМАХ.