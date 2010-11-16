Кличко відновлює переговори з Хеєм

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Віталій Кличко заявив ВВС про те, що він хоче «протягом наступного місяця» підписати контракт на об`єднальний поєдинок проти володаря титулу WBA Девіда Хея навесні наступного року. «Досить базікати, — сказав Віталій. — Я готовий підписати контракт у будь-який момент, давай зустрінемося навесні. Більше ніяких відмовок, він дуже багато говорить, він дуже хороший у цьому, але залишається питання: чи хороший він боксер?»

За словами Віталія, він готовий розділити призовий фонд порівну і зустрітися з Хеєм на будь-якій території. «Давай обговоримо, де ми проведемо бій. Давай зустрінемося в США. Я чув про дуже цікаву пропозицію від Медісон Сквер Гарден. Я готовий битися в США, Німеччині або Британії».

Allboxing.ru