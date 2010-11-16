У Дніпропетровську збудують нову льодову арену

У Дніпропетровську на Набережній Заводській до 1 вересня 2011 року побудують новий оздоровчо-спортивний льодовий комплекс.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Дніпропетровської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Олександра ВІЛКУЛА.

Кошторисна вартість об`єкта становить близько 36 млн. грн. Комплекс споруджується в рамках державної програми розвитку хокею в Україні.

Новий льодовий комплекс розрахований на 450 місць. В ньому буде споруджене сучасне хокейне поле площею 188 кв. м, гардероб, медпункт, приміщення для зберігання та ремонту ковзанів, адміністративне та технічне приміщення, кафе, торговельні майданчики. На центральних входах до трибун будуть споруджені пандуси для людей з особливими потребами.

На Дніпропетровщині діють хокейні клуби: “Дніпровські вовки”, “Метеор”, “Придніпровськ” та “Дніпровські яструби”. Хокеєм в регіоні займається понад 300 осіб. Діяльність клубів здійснюється лише на базі універсально-видовищного палацу спорту СК “Метеор”, що не задовольняє потреби регіону.