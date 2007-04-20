Український боксер став третім у рейтингу WBA

Український боксер Юрій НУЖНЕНКО зайняв 3-у позицію в світовому рейтингу WBA.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент компанії "National Box Рromotion" Вадим БУХКАЛОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, він повідомив, що згідно з опублікованим новим рейтингом WBA, завдяки перемозі 27 лютого 2007 року в київському Палаці спорту над боксером Фархадом БАКІРОВИМ, Ю.НУЖНЕНКО (25 перемог, 0 поразок, 0 нічиїх, 13 нокаутів) з 9-ї позиції в рейтингу другої напівсередньої ваги (66,7 кг) перемістився на 3-ю позицію.

В.БУХКАЛОВ зазначив, що 2-й рядок рейтингу на даний момент займає боксер із Франції Фредерік КЛОЗЕ, а перший залишається вакантною.

“Таким чином, Юрій перебуває в одному кроці від бою за звання чемпіона світу”, - вважає він.

В.БУХКАЛОВ повідомив, що наступний поєдинок Ю.НУЖНЕНКО проведе 9 червня в Києві, в якому відстоюватиме титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA. Окрім цього, в рамках турніру пройдуть рейтингові поєдинки за участю провідних українських боксерів-професіоналів.

В.БУХКАЛОВ також повідомив, що боксер Заурбек БАЙСАНГУРОВ виступить в андеркарті бою (у попередньому бою) між Володимиром КЛИЧКОМ і Леймоном БРЮСТЕРОМ, який відбудеться 7 липня в Кельні.

Він відзначив, що З.БАЙСАНГУРОВ займає 5-й рядок у світовому рейтингу WBC, провівши 15 поєдинків на професійному рингу, отримавши у всіх перемоги, 12 із яких - достроково.

В.БУХКАЛОВ також повідомив, що 9 червня 2007 року в Києві пройде ювілейний 25-й Щорічний конгрес EBU (Європейського боксерського союзу), в якому візьмуть участь представники 35 країн Європи.