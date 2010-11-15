Лужний: я готовий тренувати Динамо, але не мені вирішувати

В.о. головного тренера київського "Динамо" Олег Лужний в інтерв`ю програмі "100% "Динамо" розповів про готовність очолити клуб на постійній основі, а також про шанси на чемпіонство:

"У мене сформувалася своя точка зору на тренувальний процес і установку гри. У футболі потрібно мати спортивний дух і злість. Гравці повинні чітко виконувати всі вимоги тренера. Я готовий тренувати "Динамо", проте не мені вирішувати, як буде далі. Останнє слово залишиться за президентом клубу.

Розумію, що потрібно вигравати всі ігри. Кожен президент ставить саме таке завдання. Всі футболісти в команді це чудово усвідомлюють. З "Оболонню" ми просто не відновилися. Гравці хотіли, але не могли бігти. Той самий "Арсенал" Венгера програв дві гри поспіль (у Донецьку і "Ньюкаслу" в АПЛ – ред.), але ніхто не робить із цього трагедії".

Про долю чемпіонства

"Минулого року ми випереджали "Шахтар" на сім очок. У підсумку відстали на шість. Отже в цьому чемпіонаті все ще можливо, адже підопічні Луческу теж поступилися "Оболоні", а значить, можуть програти і будь-якій іншій команді".

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