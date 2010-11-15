Результати 17-го туру Чемпіонату України з футболу

Завершився 17-й тур Чемпіонату України з футболу

Арсенал - Зоря 1:1 (Матюхін 56 - Лазарович 73)

Таврія - Динамо 1:1 (Платон 55 - Мілевський 46).

Карпати - Кривбас 2:1 (Голодюк 9, Худобяк 71 - Воронков 73)

Волинь - Дніпро 1:1 (Пічкур 82 - Коноплянка - 41).

Перед матчем з Металістом динамівці вирішили загострити інтригу: не тільки безнадійно відстати від першого місця, а й поставити на кін другий рядок.

Таврія, Арсенал, Волинь і Зоря - команди "міцної середини" - групи з сімох команд, що набрали від 19 до 22 очки. Для їх становища логічні наполегливі бойові нічиї. Але Карпати в цю групу не хочуть і з 28 очками йдуть вперед, ближче до лідерів і Дніпра, у якого 29 очок.

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Нагадаємо, що раніше зіграли

Іллічівець - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоскі 43, Єсін 69, Селін 89)

Шахтар - Металург З 2:1 (Адріано 26 пен., Морено 63 – Пісоцький 72)

Металіст - Севастополь 4:0 (Дєвіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньо 86)

Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуні 43)

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Ігри 18-го туру відбудуться

19 листопада

Севастополь (14) - Арсенал (22)

20 листопада Зоря (19) - Шахтар (46)

Кривбас (17) - Волинь (22)

21 листопада

Металург Д (19) - Таврія (22)

Ворскла (22) - Оболонь (19)

Динамо (36) - Металіст (34)

Металург З (9) - Карпати (28)

Дніпро (29) - Іллічівець (17)