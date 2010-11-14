Петербуржці святкують перемогу "Зеніта"

Петербуржці в неділю святкують перемогу "Зеніту", який став чемпіоном Росії з футболу, міліція поки що не повідомляє про якісь порушення з боку вболівальників, передають кореспонденти РІА Новости.

Підопічні Лучано Спаллетті забезпечили собі чемпіонський титул, завдяки перемозі над "Ростовом" з рахунком 5:0 на домашньому стадіоні "Петровський".

Багато вболівальників ще святкують перемогу улюбленців біля стадіону, багато заповнили розташовані поряд кафе. Групи вболівальників продовжують скандувати і розмахувати прапорами. Машини фанатів, їздять повз стадіон, прикрашені зенітівськими прапорами, водії радісно гудуть.

На Невському проспекті близько 500 фанів влаштували стихійну ходу, деякі намагалися перенести шестя на проїжджу частину, ця їх спроба була зупинена міліцією, яка, втім, прагне святу не заважати.

Петербуржці, які не є пристрасними поклонниками біло-блакитних, стурбовані, що міські вулиці чекає непроста ніч, така ж, як і після УЄФА (у місті ще пам`ятають як два роки тому "Зеніт" переміг у фіналі), багато хто нарікає на те, що навряд чи вдасться виспатися, а двірникам довелося неабияк попрацювати, щоб на ранок місто виглядало чистим.