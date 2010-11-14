Челсі крупно програв

Сьогоднішніми матчами завершився 13-й тур англійської Прем`єр-ліги

Евертон - Арсенал 1:2 (Кахілл 88 - Санья 35, Фабрегас 47). Вперше після 4-го туру Арсенал повертається на другий рядок: для цього знадобилися 5 перемог в останніх шістьох турах. Евертону програш коштував втрати 12-ої сходинки, втім відразу п`ять команд готові обігнати його вже в наступному турі.

Челсі - Сандерленд 0:3 (Онуоха 44, Г’ян 51, Веллбек 87). За такої нестабільності Челсі втратить і перше місце. А Сандерленд - третім (слідом за Болтоном і Тоттенхемом) виходить з 16-очкової групи і утворює 19-очкову на комфортніших 5-7 місцях.

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Нагадаємо, що раніше зіграли Астон Вілла – МЮ 2:2 (Янг 71 пен., Олбрайтон 75 – Македа 80, Відіч 84). У МЮ тепер нічиїх більше, ніж виграшів (7 і 6, відповідно), щоправда команда залишається єдиною в першості “сухою” щодо програшів.

Ньюкасл - Фулхем 0:0. Фулхем – ось справжній лідер з нічиїх – вісім. Та й у графі “м`ячі” у команди нічия: за тринадцять турів забито 13 голів і стільки ж пропущено. Ньюкасл, який різко злетів вгору, відпочиває другий тур поспіль.

Манчестер Сіті - Бірмінгем 0:0. Невже це хрест на амбіціях МС?

Вест Хем - Блекпул 0:0. Три нульових нічиї за один тур – рекорд першості. Нехарактерний рахунок для Прем`єр-ліги: за попередні 12 турів їх було лише 10 (у трьох турах – по дві, в чотирьох – по одній, в п`яти – такого рахунку не було). Для обох команд це втрачений шанс: для Вест Хема вийти з низу, для Блекпула - одним кидком піднятися з 15-го місця на 8-е.

Віган - Вест Бромвич 1:0 (Мозес 68). Виграш у сильніших команд – секрет щільної середини таблиці, до якої Віган тепер увійшов, а ВБА – давно загруз.

Вулверхемптон - Болтон 2:3 (Фолі 69, Флетчер 78 - Стірмен 2 автогол, Елмандер 61, Холден 67). “Вовки” відіграли два м`ячі, коли програвали 0:3, але цього було мало, щоб перервати серію програшів в три матчі. А для Болтона це успішна спроба вирватися з “місива” середньої частини таблиці і – якщо не переслідувати лідерів – то хоч би спокійно жити в “сімці”.

Тоттенхем - Блекберн 4:2 (Бейл 16, 75, Павлюченко 41, Крауч 68 - Данн 80, Живе 89). У Тоттенхема – та ж ситуація. Він на 7-й позиції і наздогнати його можуть все менше команд.

Сток Сіті - Ліверпуль 2:0 (Фуллер 65, Джоунс 90). З двома виграшами поспіль Сток піднявся з 17-го місця на 10-е. Ліверпуль ще тримається на плаву завдяки недавно завойованим 9 очкам, але неуспіх в наступному турі (з Вест Хемом) дозволить вважати той спалах уже згаслим.

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Ігри 14-го туру відбудуться

20 листопада

МЮ (25) - Віган (14)

Бірмінгем (13) - Челсі (28)

Блекпул (15) - Вулверхемптон (9)

Болтон (19) - Ньюкасл (18)

Блекберн (15) - Астон Вілла (17)

Вест Бромвич (16) - Сток Сіті (16)

Ліверпуль (16) - Вест Хем (9)

21 листопада

Арсенал (26) - Тоттенхем (19)

Фулхем (14) - Манчестер Сіті (22)

22 листопада Сандерленд (19) - Евертон (15)