Результати матчів 17 туру Чемпіонату України з футболу

20:50, 13 листопада 2010
Спорт
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"Вистрелили" Ворскла і Металіст

Завершилися сьогоднішні матчі 17 туру Чемпіонату України з футболу. Справжнім феєрверком голів потішили своїх уболівальників підопічні Миколи Павлова і Мирона Маркевича

Іллічівець - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоскі 43, Єсін 69, Селін 89)

Шахтар - Металлург З 2:1 (Адріано 26 пен., Морено 63 – Пісоцький 72)

Металіст - Севастополь 4:0 (Девіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньйо 86)

Нагадаємо, що вчора зіграли:

Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)

У неділю відбудуться заключні поєдинки туру:

Арсенал - Зоря 

Таврія - Динамо 

Карпати - Кривбас

Волинь - Дніпро

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