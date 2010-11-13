Результати матчів 17 туру Чемпіонату України з футболу
20:50, 13 листопада 2010Спорт
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"Вистрелили" Ворскла і Металіст
Завершилися сьогоднішні матчі 17 туру Чемпіонату України з футболу. Справжнім феєрверком голів потішили своїх уболівальників підопічні Миколи Павлова і Мирона Маркевича
Іллічівець - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоскі 43, Єсін 69, Селін 89)
Шахтар - Металлург З 2:1 (Адріано 26 пен., Морено 63 – Пісоцький 72)
Металіст - Севастополь 4:0 (Девіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньйо 86)
Нагадаємо, що вчора зіграли:
Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)
У неділю відбудуться заключні поєдинки туру:
Арсенал - Зоря
Таврія - Динамо
Карпати - Кривбас
Волинь - Дніпро
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