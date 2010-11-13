Результати матчів 17 туру Чемпіонату України з футболу

"Вистрелили" Ворскла і Металіст

Завершилися сьогоднішні матчі 17 туру Чемпіонату України з футболу. Справжнім феєрверком голів потішили своїх уболівальників підопічні Миколи Павлова і Мирона Маркевича Іллічівець - Ворскла 2:6 (Антонов 53, Кравченко 76 – Сачко 20, 60, 64, Маркоскі 43, Єсін 69, Селін 89) Шахтар - Металлург З 2:1 (Адріано 26 пен., Морено 63 – Пісоцький 72) Металіст - Севастополь 4:0 (Девіч 32, 43 пен., Гуйє 76, Фініньйо 86) Нагадаємо, що вчора зіграли: Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43) У неділю відбудуться заключні поєдинки туру: Арсенал - Зоря Таврія - Динамо Карпати - Кривбас Волинь - Дніпро

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter