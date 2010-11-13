БАТЕ всьоме став чемпіоном Білорусі

Суперник київського «Динамо» в Лізі чемпіонів БАТЕ за тур до закінчення чемпіонату Білорусі забезпечив собі перше місце.

У сьогоднішньому матчі борисовчани в гостях здолали «Белшину» (3:1), а солігорський «Шахтар», що йде другим, поступився «Німану» (0:1).

БАТЕ відірвався від найближчого переслідувача на 9 очок, таким чином вп`яте поспіль і в сьомий раз за всю історію став чемпіоном країни.

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