Оболонь і Металург вирішили не псувати одне одному вихідні

Зустріччю київської Оболоні та донецького Металурга розпочався 17-й тур Чемпіонату України з футболу

Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)

Металург перервав сервю з п`ятьох програшів. Оболонь продовжила «хвилеподібний ритм»: нічия-виграш-програш-виграш-нічия. У обох команд тепер по 19 очок (однаково по 5-4-8), вони піднялися на одне місце в таблиці, принаймні доки не зіграють Зоря, Кривбас і Іллічівець.

Завтра тур продовжать

Іллічівець (17) - Ворскла (19)

Шахтар (43) - Металлург З (9)

Металіст (31) - Севастополь (14)

...і завершать у неділю

Арсенал (21) - Зоря (18)

Таврія (21) - Динамо (35)

Карпати (25) - Кривбас (17)

Волинь (21) - Дніпро (28)