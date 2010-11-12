Оболонь і Металург вирішили не псувати одне одному вихідні
21:05, 12 листопада 2010Спорт
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Розпочався 17-й тур ЧУ з футболу
Зустріччю київської Оболоні та донецького Металурга розпочався 17-й тур Чемпіонату України з футболу
Оболонь - Металург Д 1:1 (Кучеренко 6 пен. - Мгуни 43)
Металург перервав сервю з п`ятьох програшів. Оболонь продовжила «хвилеподібний ритм»: нічия-виграш-програш-виграш-нічия. У обох команд тепер по 19 очок (однаково по 5-4-8), вони піднялися на одне місце в таблиці, принаймні доки не зіграють Зоря, Кривбас і Іллічівець.
Завтра тур продовжать
Іллічівець (17) - Ворскла (19)
Шахтар (43) - Металлург З (9)
Металіст (31) - Севастополь (14)
...і завершать у неділю
Арсенал (21) - Зоря (18)
Таврія (21) - Динамо (35)
Карпати (25) - Кривбас (17)
Волинь (21) - Дніпро (28)
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