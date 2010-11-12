Хітцфельд назвав склад на матч зі збірною України

Головний тренер збірної Швецарії Оттмар Хітцфельд назвав склад команди на товариський матч зі збірною України, який відбудеться 17 листопада.

Вперше за останні 15 місяців у національну команду викликаний захисник "Арсеналу" Йоан Джуру, який відновився після травми, інформує СЭ з посиланням на Reuters.

воротарі: Бенальо ("Вольфсбург"), Вельфлі ("Янг Бойз")

захисники: Ліхштайнер ("Лаціо"), Аффольтер ("Янг Бойз"), Джуру ("Арсенал"), Гріхтінг ("Осер"), Фон Берген ("Чезена"), Циглер ("Сампдорія")

півзахисники: Бехрамі ("Вест Хем"), Желсон Фернандеш ("К`єво"), Д. Деген ("Янг Бойз"), Інлер ("Удінезе"), Швеглер ("Айнтрахт"), Барнетта ("Байєр"), Маргайрас ("Цюрих"), Шакірі, Штокер (обидва - "Базель")

нападники: Фрай, Штреллер ("Базель"), Хакан Якін ("Люцерн")

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