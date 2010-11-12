Хітцфельд назвав склад на матч зі збірною України

08:59, 12 листопада 2010
Спорт
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Вперше за 15 місяців викликали Джуру

Головний тренер збірної Швецарії Оттмар Хітцфельд назвав склад команди на товариський матч зі збірною України, який відбудеться 17 листопада.

Вперше за останні 15 місяців у національну команду викликаний захисник "Арсеналу" Йоан Джуру, який відновився після травми, інформує СЭ з посиланням на Reuters.

воротарі: Бенальо ("Вольфсбург"), Вельфлі ("Янг Бойз")

захисники: Ліхштайнер ("Лаціо"), Аффольтер ("Янг Бойз"), Джуру ("Арсенал"), Гріхтінг ("Осер"), Фон Берген ("Чезена"), Циглер ("Сампдорія")

півзахисники: Бехрамі ("Вест Хем"), Желсон Фернандеш ("К`єво"), Д. Деген ("Янг Бойз"), Інлер ("Удінезе"), Швеглер ("Айнтрахт"), Барнетта ("Байєр"), Маргайрас ("Цюрих"), Шакірі, Штокер (обидва - "Базель")

нападники: Фрай, Штреллер ("Базель"), Хакан Якін ("Люцерн")

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