На Донеччині відбудеться Чемпіонат світу з хокею серед юніорів

У Донецькій області у квітні наступного, 2011 року відбудеться Чемпіонат світу з хокею серед юніорів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції міністр у справах сім`ї, молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН, який брав участь у спільній колегії Міністерства і Донецької облдержадміністрації.

«На Донеччині багато проводиться спортивних заходів. Наступного року в квітні тут відбудеться Чемпіонат світу з хокею серед юніорів», - сказав міністр.

В ОДА підкреслили, що за оцінками фахівців у Донецькій області є всі умови для проведення таких масштабних змагань.