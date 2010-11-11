Тимощук ледве не побився з Ван Боммелем
08:59, 11 листопада 2010Спорт
10222
Капітан зіграв грубо на тренуванні
Капітан "Баварії" Марко Ван Боммел, який приступив до тренувань після травми, ледве не побився зі своїм конкурентом за місце в складі українцем Анатолієм Тимощуком.
Про це повідомляє Чемпіон з посиланням на cissoccer.ru.
Під час тренувального заняття Ван Боммел грубо зіграв проти Анатолія, затримавши його за накидку й ледве не розірвав її, а потім відіпхнув свого суперника. словесну перепалку зупинив віце-капітан команди Бастіан Швайнштайгер
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter