Тимощук ледве не побився з Ван Боммелем

Капітан "Баварії" Марко Ван Боммел, який приступив до тренувань після травми, ледве не побився зі своїм конкурентом за місце в складі українцем Анатолієм Тимощуком.

Про це повідомляє Чемпіон з посиланням на cissoccer.ru.

Під час тренувального заняття Ван Боммел грубо зіграв проти Анатолія, затримавши його за накидку й ледве не розірвав її, а потім відіпхнув свого суперника. словесну перепалку зупинив віце-капітан команди Бастіан Швайнштайгер