Міланський "Інтер" втратив можливість достроково стати чемпіоном Італії з футболу сезону 2006/07. У ключовому матчі 32-го туру Серії А команда Роберто Манчіні на своєму полі поступилася найближчому переслідувачу, "Ромі", з рахунком 1:3, повідомляє AFP.

Рахунок у цьому поєдинку відкрив Симоне Перротта, який вивів гостей уперед на 44-ій хвилині. На початку другого тайму захисник "Інтера" Марко Матерацці з пенальті відновив рівновагу, але лідер "Роми" Франческо Тотті, вдало виконавши штрафний, забив переможний гол. Підсумковий рахунок встановив Марко Кассетті, який переграв голкіпера "Інтера" Хуліо Сезара.

Ця поразка стала для "Інтера" першою в нинішньому чемпіонаті Італії, до завершення якого залишилося провести шість турів. Міланський клуб втратив можливість достроково виграти чемпіонський титул - для цього необхідно було перемагати "Рому". Проте, "Інтер", який має велику перевагу (81 очко проти 68), є головним претендентом на "скудетто".

"Інтер" не завойовував золотих медалей національного чемпіонату з 1989 року. Минулого року команда зайняла третє місце, але була потім оголошена переможцем першості, після того, як чемпіон країни "Ювентус" за участь в договірних матчах був переведений у Серію Б, а срібний призер "Мілан" позбавлений другого місця.

З інших результатів 32-го туру варто відзначити виїзну перемогу "Мілана" над "Асколі" з рахунком 5:2, яка дозволила команді Карло Анчелотті набрати 53 очки і закріпитися на четвертому місці в турнірній таблиці. Четверте місце в Серії А дає право участі у відбірковому раунді Ліги чемпіонів.

Лента.ру