Результати 12-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 12-й тур англійської Прем`єр-ліги

Ньюкасл - Блекберн 1:2 (Керолл 47 - Педерсен 2, Робертс 81). Програти команді з гіршим турнірним положенням - характерно для англійської першості, де сильними є всі команди. Ньюкасл перервав трихматчеву серію виграшів і замість того, щоб бути “одним з п`ятірки”, став “кращим із середніх”. Натомість два виграші Блекберна підняли його з 18-го місця на 13-е, причому від 5-го місця Ньюкасла його розділяють... 2 бали.

Віган - Ліверпуль 1:1 (Родальєго 51 - Торрес 7). Після трьох виграшів, включно з виграшем у лідера, навіть нічия Ліверпуля здається невдачею. Утім, всі п`ять команд, що мали по 15 очок, зіграли внічию.

Вест Хем - Вест Бромвич 2:2 (Паркер 42, Пікьонн 50 пен. - Одемвінгі 37 пен., Ібаньєс 70). Після двох програшів ВБА хоч би на аутсайдерові врятував одне очко.

Вулверхемптон - Арсенал 0:2 (Шамах 2, 90). Останні чотири гри Вулверхемптон провів проти команд, що займають 1-4 місця. Можливо, наступні матчі будуть легшими.

Челсі - Фулхем 1:0 (Ессьєн 29). Челсі знову лідирує з відривом.

Астон Вілла - Блекпул 3:2 (Даунінг 39, Дельфунезо 60, Коллінз 89 - Хейрвуд 44, Кемпбелл 86). Двічі Блекпул зрівнював рахунок, але третій гол приніс Астон Віллі перший за шість турів виграш.

Манчестер Сіті - МЮ 0:0. До нулів на табло можна додати: удари 3:2, удари в створ 1:1, кутові 4:0, офсайди 0:0. Гра пройшла "без воріт" - звідки тут узятися голам.

Евертон - Болтон 1:1 (Бекфорд 94 - Класніч 78). Болтон був близький до того, щоб вирватися з середини вгору, але нічия для нього більш звичний результат: 7 ігор з 12.

Сток Сіті - Бірмінгем 3:2 (Хут 43, Фуллер 70, Вайтхед 84 - Фахі 73, Жером 75). Мати два голи переваги, розгубити його за дві хвилини та все ж перервати серію з чотирьох програшів – для Сток Сіті день вийшов напруженим.

Тоттенхем - Сандерленд 1:1 (дер Ваарт 64 – Г’ян 67). У команд порівну очок, однакова різниця голів (-1), сусідні місця в таблиці, з яких далеко і до лідерів першості, і до аутсайдерів. Ось і результат здається логічним.

В цілому 12 команд, як і раніше, утворюють щільну середину таблиці, але їх відрив від лідерів зростає.

***

Ігри 13-го туру відбудуться

13 листопада

Астон Вілла (16) - МЮ (24)

Ньюкасл (17) - Фулхем (13)

Віган (11) - Вест Бромвич (16)

Манчестер Сіті (21) - Бірмінгем (12)

Вулверхемптон (9) - Болтон (16)

Тоттенхем (16) - Блекберн (15)

Вест Хем (8) - Блекпул (14)

Сток Сіті (13) - Ліверпуль (16)

14 листопада

Евертон (15) - Арсенал (23)

Челсі (28) - Сандерленд (16)