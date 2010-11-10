Динамо виходить у півфінал Кубка України

Не без проблем

Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Сталь – Динамо. Кияни переламали гру, в якій рахунок відкрили суперники, і змогли утримати ситуацію, залишившись удесятьох. Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтіонов 90+1 – Мілевський 49, 60, Одинцов 54 автогол) Нагадаємо, що раніше зіграли: Зоря - Дніпро 1:1, за пенальті - 4:5 Сьогодні ж відбудуться поєдинки: Шахтар - Металург З - 19:00 (телетрансляція на каналі “Футбол”) Карпати – Арсенал 19:00

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