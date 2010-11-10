Динамо виходить у півфінал Кубка України
17:51, 10 листопада 2010Спорт
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Не без проблем
Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Сталь – Динамо. Кияни переламали гру, в якій рахунок відкрили суперники, і змогли утримати ситуацію, залишившись удесятьох.
Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтіонов 90+1 – Мілевський 49, 60, Одинцов 54 автогол)
Нагадаємо, що раніше зіграли:
Зоря - Дніпро 1:1, за пенальті - 4:5
Сьогодні ж відбудуться поєдинки:
Шахтар - Металург З - 19:00 (телетрансляція на каналі “Футбол”)
Карпати – Арсенал 19:00
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