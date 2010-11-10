Динамо виходить у півфінал Кубка України

17:51, 10 листопада 2010
Спорт
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Не без проблем

Завершився матч 1/4 Кубка України з футболу Сталь – Динамо. Кияни переламали гру, в якій рахунок відкрили суперники, і змогли утримати ситуацію, залишившись удесятьох.

Сталь – Динамо 2:3 (Шевченко 44, Локтіонов 90+1 – Мілевський 49, 60, Одинцов 54 автогол)

Нагадаємо, що раніше зіграли:

Зоря - Дніпро 1:1, за пенальті - 4:5

Сьогодні ж відбудуться поєдинки:

Шахтар - Металург З - 19:00 (телетрансляція на каналі “Футбол”)

Карпати – Арсенал 19:00

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