Юрій Калитвинцев знає, як вирішити проблему з грою збірної України з футболу.

Про це заявив сам головний тренер українців в інтерв`ю газеті "Команда".

"Після поразки від Бразилії була невелика істерика. Але ми програли експериментальним складом, після двох рикошетів. Плюс на той поєдинок ми не могли викликати всіх, кого хотіли. Зараз все дещо інакше", - сказав він.

"У 2010-му ми спеціально зробили крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед. Цей рік у будь-якому випадку є експериментальним. Ми отримали багато корисної інформації, і тепер точно знаємо проблему і знаємо, як її вирішувати", - додав тренер

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