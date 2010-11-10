Футболісти «Сталі» погрожують не вийти на матч з «Динамо»

Сьогодні визначиться четвірка півфіналістів Кубка України. Єдиний представник нижчого дивізіону — 4-а команда першої ліги «Сталь» — прийме у себе «Динамо». Інтерес до поєдинку в Алчевську величезний, на адресу клубу надходять численні колективні заявки з інших міст Луганської області, пише газета "Сегодня". Аншлаг на стадіоні, що вміщає 9 200 глядачів, гарантований. «Ще коли ми пробилися в 1/8 Кубка, я хотів, щоб доля звела нас з кимось із грандів. Хотілося подарувати місту свято», — поділився тренер алчевців Анатолій Волобуєв, підопічні якого на попередній стадії здолали «Волинь» (1:0).

Ажіотаж навколо матчу підігрівається тим, що керівництво «Сталі» заборговувало гравцям зарплату за кілька місяців і футболісти висунули ультиматум — спочатку гроші, потім гра з «Динамо». «Руху щодо погашення заборгованості поки ніякого, — розповів учора вдень Волобуєв. — Але ми все одно готуємося до гри, тренуємося в звичайному режимі. Але залишилося мало часу. Нам пообіцяли, що частково погасять заборгованість перед грою з «Динамо». Про те, що нам так і не заплатять, не хочеться навіть і думати — не може бути, щоб не розрахувалися і поставили під питання проведення такого матчу. Вірю, що все буде в порядку».