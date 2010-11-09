Сьогодні молодіжна збірна України отримала суперників по Євро-2011. Про це повідомляє сайт “Чемпіон”.

За жеребкуванням, у групі "B" гратиме Чехія, Іспанія, Англія, Україна.

Групу "А" склали Данія, Ісландія, Білорусь, Швейцарія.

Матчі чемпіонату відбудуться у данських містах Ольборзі, Орхусі, Віборгу та Хернінгу з 11 по 25 червня 2011 року.