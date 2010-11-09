Молодіжна збірна України отримала суперників по Євро-2011
17:08, 09 листопада 2010Спорт
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Сьогодні молодіжна збірна України отримала суперників по Євро-2011. Про це повідомляє сайт “Чемпіон”.
За жеребкуванням, у групі "B" гратиме Чехія, Іспанія, Англія, Україна.
Групу "А" склали Данія, Ісландія, Білорусь, Швейцарія.
Матчі чемпіонату відбудуться у данських містах Ольборзі, Орхусі, Віборгу та Хернінгу з 11 по 25 червня 2011 року.
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