Абрамович хоче перевести "Челсі" на новий стадіон

Власник лондонського "Челсі" Роман Абрамович розраховує в недалекому майбутньому перебазувати свій клуб з 105-річного "Стемфорд бриджу" на нову арену біля станції метро Ерлз Корт, повідомляє Бі-бі-сі з посиланням на британське видання "Гардіан".

За даними газети, російський бізнесмен незадоволений ситуацією, коли місткість і відвідуваність на стадіонах головних конкурентів продовжує зростати або залишатися стабільною, а "сині" в домашніх стінах можуть підтримувати максимум 41 тис. фанатів.

Керівництво "Челсі" планує будувати нову арену на місці виставкового центру в Ерлз Корт, проте їм може завадити міська рада, в чиї плани входить використання цієї площі для спорудження 8 тис. нових будинків.