Челсі виграв 4:1

Лондонський "Челсі" закінчив пропущений матч 33-го туру перемогою 4:1 над Вест Хемом на його полі (Тевес 35 - Райт Філіппс 31, 36, Калу 52, Дрогба 62). Оскільки на день раніше лідер прем`єр-ліги Манчестер Юнайтед також виграв свій пропущений матч 33-го туру (МЮ - Шеффілд 2:0; Керрік 4, Руні 50), триочковий розрив між МЮ і Челсі зберігся.

Вчорашній вечір став також переможним для Ліверпуля (домашня перемога 2:0 над Міддлсбро; Джеррард 58, 65) і Блекберна (домашня перемога 3:1 над Вотфордом; Самба 7, Робертс 10, Маккарті 32 - Ріналді 21).

Тепер у Манчестера Юнайтед 81 очко, Челсі - 78, Ліверпуля - 64, Арсенала 62, Евертона і Болтона по 54, Портсмута та Тоттенхема - по 49, у Рідінга 48 очок.