Україна не швидко поверне вкладені в Євро-2012 мільярди

Вперше на території колишнього СРСР відбудеться чемпіонат Європи з футболу. Господарями Євро-2012 виконком UEFA вибрав Україну і Польщу. Турнір може обійтися організаторам в кілька мільярдів доларів, але економіка виграє - спрацюють інвестиції в інфраструктуру, зростання туристичних потоків і ентузіазм фондових гравців, пише газета "Ведомости".

Україну і Польщу чекає велика робота, зазначає видання.

"Переможці не підготовлені до проведення турніру, це стосується не стільки стадіонів, скільки готельної і транспортної інфраструктури", - каже директор з питань спорту агентства Sportima.

Президент України Віктор Ющенко оцінив витрати на підготовку до Євро-2012 в $3 мільярди, повідомляє Bloomberg. Експерти вважають, що витратити доведеться більше. Партнер київського офісу Deloitte (Делойт) Андрій Степанов оцінив сумарні витрати в $4-5 мільярдів.

Швидко повернути ці кошти буде складно, вважають експерти.

Євро-2004 в Португалії під час проведення турніру окупилося лише на 50% при інвестиціях в 800 мільйонів євро.

Україна з Польщею навряд чи повернуть більше 50% вкладеної суми, але ефект від такого турніру відчуватиметься довго, певні експерти. За їх словами, будуть створені робочі місця, поліпшиться інфраструктура, зросте кількість іноземних туристів.

Туристичний потік до Португалії після Євро-2004 зріс на 50%.

Футбол іде на користь і ринкам. Як з`ясував інвестбанк HSBC, з 1966 року фондові індекси країн, що приймають чемпіонати світу з футболу, протягом півроку перед турніром зростали на 9% швидше за інші індекси.

РІА "Новости"