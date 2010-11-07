Лужний припустив, що у динамівців закрутилася голова від перемог

Сьогодні в матчі 16-го туру чемпіонату України київське «Динамо» поступилося на своєму полі столичній «Оболоні» — 0:2. Вашій увазі післяматчеві коментарі наставників команд у рамках регламентної прес-конференції, що відбулася після закінчення поєдинку.

Олег Лужний, в.о. головного тренера «Динамо»: «Що можна говорити по такій грі?.. Як можна виходити з таким настроєм на матч? Вважаю, що мала місце недооцінка суперника. Можливо, у гравців нашої команди закрутилася голова від перемог. Вважаю, що ми знаходимося в хорошому функціональному стані, і єдина причина поразки — в недооцінці суперника. На кожен матч треба налаштовуватися, як на фінальний».

Сергій Ковалець, головний тренер «Оболоні»: «Вітаю уболівальників „Оболоні“, оболонський район, керівництво клубу і футболістів з хорошою грою і добрим результатом. Що стосується самого поєдинку, то „Динамо“, здорово відіграло у четвер з АЗ, і, вважаю, їм не вистачило емоцій, щоб зіграти на такому ж рівні ще один матч. Але це не зменшує заслуг „Оболоні“: вважаю, ми по праву перемогли».

Динамо Киев от Шурика