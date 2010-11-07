Суркіс: Лужного чутками не зламати

Президент київського Динамо спростував чергові плітки про повернення до Києва Юрія Сьоміна.

"Ця інформація не має під собою ніяких підстав, жодних. Я з Сьоміним на тему того, щоб він очолив київське Динамо, не говорив. Навіть не розмовляв по телефону", - заявив Ігор Суркіс.

Президент київського клубу повідомив, що особисто передзвонив тренерові, щоб розвіяти ці чутки: "Лужний виконує свої обов`язки з урахуванням наших із ним домовленостей, що він працює до кінця сезону. Він виправляє ті помилки, які були, виводить команду на новий якісний рівень. Поки у нього все чудово виходить. А ось ці всі замітки роблять, напевно, для того, щоб у нього стало гірше виходити. Подібну інформацію може поширювати тільки жовта преса. Але Лужного не зламати, він боєць не тільки на футбольному полі, але і за його межами".

Football.ua