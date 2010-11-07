"Найгірша футбольна команда світу" виграла вперше за 25 років

Футбольна команда штату Понпеї з Мікронезії, яку прозвали гіршою в світі, вперше з моменту створення 25 років тому, виграла матч, повідомляє Бі-бі-сі. За словами тренерів, британців Метта Конрада і Пола Вотсона, які очолили футбольну команду рік тому, отримати першу перемогу їх підопічним вдалося після того, як наставники змогли прищепити непрофесійним гравцям смак до тренувального процесу, і до гри в цілому.

Понпеї - один з чотирьох штатів держави Федеральні Штати Мікронезії, розташованої в Тихому океані.