Футболісти "Мілана" побилися на тренуванні

Футболісти "Мілана" Златан Ібрагимович і Огучі Оньєву влаштували бійку під час п`ятничного тренування.

Як повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Gazzetta Dello Sport, футболісти почали сварку після ігрового конфлікту. На думку Оньєву, Ібрагимович дуже жорстко діяв в одному з епізодів і висловив своє незадоволення партнерові, що викликало у відповідь гнів нападаючого. Словесна перестрілка швидко переросла в бійку і їх партнери насилу змогли розняти колег по команді.

За повідомленням газети, Ібрагимович зміг звалити з ніг напарника, чий зріст 1,95 метра. Після того, як Оньєву піднявся на ноги, він схопив нападаючого за шию, після чого між ними і спалахнула бійка.

Десять осіб намагалися розняти шведа і американця, після чого тренер був вимушений перервати тренування. Керівництво клубу вже ухвалило вивести обох гравців з основного складу.