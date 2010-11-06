Результати матчів 11-го туру англійської Прем'єр-ліги

Закінчилися сьогоднішні матчі 11-го туру англійської Прем`єр-ліги

Болтон - Тоттенхем 4:2 (Дейвіс 30, 75, Стейнссон 55, Петров 90+3 - Хаттон 78, Павлюченко 86). Болтон мав шанс наздогнати Тоттенхем в особистій зустрічі і зробив це. Відстаючи на три голи, Тоттенхем зміг два відіграти, але шостий м`яч гри знову опинився в його воротах.

Блекпул - Евертон 2:2 (Ірдлі 10, Воган 47 - Кахілл 12, Коулмен 49). У команд рівна кількість очок (14), вони двічі обмінялися голами з різницею в дві хвилини, і тепер стоять рівно посередині турнірної таблиці (10-е і 11-е місце).

Фулхем - Астон Вілла 1:1 (Хангеланд 90+3 - Олбрайтон 40). Схожа ситуація, тільки очок по 13, а місця 12-е і 13-е.

Блекберн - Віган 2:1 (Педерсен 57, Робертс 67 - Нзогбіа 74). При щільності очок в англійській першості Блекберн був з 9 балами передостаннім, а в наступному турі може зійти, скажімо, на 7-8-й рядок.

МЮ - Вулверхемптон 2:1 (Парк Джи Сунг 44, 90+2 - Ебанкс-Блейк 66). Виграш за МЮ, але моральна перевага, мабуть, за "вовками".

Сандерленд - Сток Сіті 2:0 (Г`ян 9, 85). Сток Сіті, почавши першість з трьох програшів, потім за чотири зустрічі набрав свої нинішні 10 очок, і тепер програє поспіль чотири матчі.

Бірмінгем - Вест Хем 2:2 (Жером 64, Ріджвелл 72 - Пікьонн 47, Бехрамі 57). Середняк Бірмінгем замість того, щоб наздоганяти 15-очкову групу, зміг лише вирвати нічию у аутсайдера.

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Тур завтра завершать матчі, в яких беруть участь два лідери першості (Челсі й Арсенал), два міцні середняки, спроможні дістати "трійку" (ВБА і МС), і дві команди (Ньюкасл і Ліверпуль), що піднялися на 6 очок в двох останніх турах.

Арсенал (20) - Ньюкасл (14)

Вест Бромвич (15) - Манчестер Сіті (17)

Ліверпуль (12) - Челсі (25)