Суркіс святкує закінчення трирічного марафону

Президент Федерації футболу України, член Виконкому УЄФА Григорій СУРКІС заявляє, що Україна виправдає довіру УЄФА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після оголошення результатів тендеру на проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“Повірте мені, той історичний вибір, той фантастичний вибір, який декілька хвилин тому оголосив президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ, ми виправдаємо”, - підкреслив він.

Г.СУРКІС подякував членам Виконкому за надану довіру Україні та Польщі.

“Цей марафон тривав для нас три роки, залишив багато рубців на серці у кожного з тих, кому дорога доля наших двох країн”, - наголосив Г.СУРКІС.

За його словами, 15 років тому в України був шанс створити незалежну державу і вона ним скористалась. “Народилась незалежна Україна, у нас з’явився новий шанс, це новий виклик долі, це нові враження, імпульси”, - зазначив президент Федерації футболу України.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Польша перемогли у конкурсі за проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це повідомив президент УЄФА М.ПЛАТІНІ сьогодні на прес-конференції за результатами засідання виконкому УЄФА у Кардиффі (Велика Британія).