Ющенко вітає рішення виконкому УЄФА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україна і Польща здатні забезпечити високий рівень проведення такого важливого заходу як фінал Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента, В.ЮЩЕНКО привітав рішення Виконавчого комітету УЄФА, яким Україні та Польщі надано право приймати фінальну частину Євро-2012.

Він зауважив, що це стане чудовою нагодою для українців і поляків гідно прийняти кращих представників європейської футбольної родини і подарувати уболівальникам усього світу непересічну спортивну подію.

Завдяки Євро-2012 Україна та Польща зможуть показати мільйонам уболівальників красу і неповторність своїх міст, що зберегли свою історичну привабливість, підтвердити слов’янську гостинність та високу культуру, зазначає В.ЮЩЕНКО.